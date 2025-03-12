هاني أبو ريدة يفوز بعضوية مجلس فيفا للدورة الخامسة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 13:57

كتب : محمد مصطفى

هاني أبو ريدة عضو مجلس فيفا

حافظ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على مقعده في مجلس فيفا للدورة الخامسة على التوالي.

وفاز أبو ريدة بعدما حصد 35 صوتا في المركز الثاني من الأصوات خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المقامة في القاهرة.

وترشح 13 اسما من القارة الإفريقية للتنافس على 6 مقاعد للكاف في مجلس فيفا.

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ونجح 5 أسماء عربية في الفوز بمقعد في مجلس فيفا، وجاءت كالتالي: فوزي لقجع (المغرب) 49 صوتا - هاني أبو ريدة (مصر) 35 صوتا - جبريلا هيما حميدو (النيجر) 35 صوتا - أحمد ولد يحيى (موريتانيا) 29 صوتا - سليمان حسن وابيري (جيبوتي) 29 صوتا، كما فازت كنيزات إبراهيم (جزر القمر) بمقعد المرأة بعدما حصدت 30 صوتا.

وفي انتخابات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي "كاف" تنافس 4 مرشحين لتمثيل منطقة الجنوب.

ونجح سمير صبحة (موريشيوس)، وفيصل إسماعيل سيدات (موزمبيق)، في الفوز بمقعدي الجنوب.

وحسمت الأسماء التالية فوزهم بالتزكية:

التنزاني والاس جون كاريا (منطقة الشرق والوسط)

الليبيري مصطفى راجي (منطقة الغرب A)

الغاني كيرت أوكوراكو (منطقة الغرب B)

الجزائري وليد صادي (منطقة الشمال)

الكونغولية الديموقراطية بيستين كازادي (مقعد المرأة)

صامويل إيتو (منطقة الوسط)

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه، قبل أن يعود إيتو لانتخابات كاف مجددا ويضمن مقعده بالتزكية.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفترة جديدة.

ونجح موتسيبي في الحفاظ على مقعده بالتزكية وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويعد موتسيبي رئيس الكاف الثامن حيث فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

وكان موتسيبي فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2021 قبل أن تنتهي فترته الأولى بعد 4 سنوات.

مجلس فيفا الجمعية العمومية لكاف هاني أبو ريدة
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