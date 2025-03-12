موتسيبي رئيسا للكاف لفترة جديدة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

فاز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفترة جديدة.

ونجح موتسيبي في الحفاظ على مقعده بالتزكية وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويعد موتسيبي رئيس الكاف الثامن حيث فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

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وكان موتسيبي فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2021 قبل أن تنتهي فترته الأولى بعد 4 سنوات.

وتقام الجمعية العمومية لكاف اليوم الأربعاء 12 مارس في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف.

ويتضمن جدول أعمالها انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه.

وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.

موتسيبي كاف الاتحاد الإفريقي
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