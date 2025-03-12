مواعيد مباريات الأربعاء 12 مارس - دربي مدريد.. والمصري ضد بيراميدز

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، كما تستكمل مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غزل المحلة × زد.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

بيراميدز × المصري.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

فاركو × البنك الأهلي.. 9:30 مساء.

دوري أبطال أوروبا

ليل × بروسيا دورتموند.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أتليتكو مدريد × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أرسنال × أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري المحترفين المصري

وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية.. 9:30 مساء.

بروكسي × بلدية المحلة.. 9:30 مساء.

المقاولون العرب × بترول أسيوط.. 9:30 مساء.

أسوان × الداخلية.. 9:30 مساء.

لافيينا × أبو قير للأسمدة.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا