دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد توازنه برباعية في شباك باختاكور

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 01:28

كتب : FilGoal

مالكوم - الهلال ضد باختاكور بدوري أبطال آسيا

استعاد نادي الهلال توازنه بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الهلال على باختاكور 4-0 ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الهلال قد خسر بهدف دون رد ضمن ذهاب الدور ذاته من المسابقة.

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وافتتح حمد اليامي التسجيل لنادي الهلال وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وأضاف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لنادي الهلال عند الدقيقة 42 لينهي الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين.

وعزز سالم الدوسري تقدم نادي الهلال، وسجل الهدف اثلالث لصالح نادي الهلال عند الدقيقة 51.

واختتم ناصر الدوسري أهداف الهلال في شباك باختاكور وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعوض الهلال خسارته ذهابا بهدف دون رد وتأهل لربع النهائي بنيتجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وتحتضن السعودية بقية الأدوار الإقصائية للبطولة القارية في جدة على ملعبي الإنماء ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

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