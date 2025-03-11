أليو سيسيه يتولى تدريب منتخب ليبيا

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

أليو سيسيه السنغال

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين السنغالي أليو سيسيه كمدير فني للمنتخب الليبي.

أفاد الاتحاد الليبي عبر صفحته الرسيمة على فيسبوك: "نرحب بانضمام المدرب الأفضل في إفريقيا أليو سيسيه كمدرب للمنتخب الليبي حتى 2027".

وأضاف "سيتم تقديم سيسيه لوسائل الإعلام رسميا يوم 13 مارس بطرابلس قبل بداية رحلته مع فرسان المتوسط".

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ومن المنتظر أن يبدأ سيسيه مشواره مع المنتخب الليبي خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

ويلعب منتخب ليبيا ضد نظيره الأنجولي يوم 20 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ثم يحل ضيفا على منتخب الكاميرون ضمن الجولة السادسة يوم 25 مارس.

يذكر أن سيسيه أنهى رحلته مع منتخب السنغال في أكتوبر الماضي.

الرحلة بدأت في 2015 وحقق خلالها لقب كأس أمم إفريقيا 2021.

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