بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة سموحة في كأس مصر

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق نادي الزمالك منح فريقه راحة تحضيرا لمواجهة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء على ملعب النادي، دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وأطلق الحكم محمود بسيوني صافرة نهاية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد 20 دقيقة لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة. (طالع التفاصيل)

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الموسم الجاري في تمام الساعة 9:30، على استاد القاهرة.

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16 للبطولة.

فيما تأهل سموحة إلى ربع النهائي عقب الفوز على زد بهدف دون رد في دور الـ16 من المسابقة.