الثالث في 5 مواسم.. الأهلي لم يحضر القمة والفوز لـ الزمالك

أطلق الحكم محمود بسيوني صافرة نهاية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد 20 دقيقة من موعد المباراة لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الموسم الجاري في تمام الساعة 9:30، على استاد القاهرة.

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكان مقررا أن يدير المباراة طاقم تحكيم يقوده محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد أحمد الغندور حكما للفيديو ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتعد تلك المرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة التي لا يحضر فيها أحد الفريقين للمباراة، في الوقت الذي حضر فيه الفريق الآخر.

وقرر الزمالك عدم الحضور مرتين عامي 2020، و2024، قبل أن يقرر الأهلي عدم الحضور عام 2025.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وابتعد الأهلي عن بيراميدز المتصدر بفارق 6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز متصدر ترتيب الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء في إطار الجولة ذاتها.