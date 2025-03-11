استعدادا لمواجهة الأهلي.. الهلال يتفق على وديتين أمام البنزرتي والنجم في تونس

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني خوض مباراتين وديتين في تونس استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري ابطال إفريقيا.

ويلعب الهلال السوداني أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الهلال السوداني معسكرا مغلقا في تونس بداية من اليوم الأحد وحتى موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

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وكشف نادي الهلال خوض مباراتين وديتين في المعسكر التحضيري المقام بتونس.

إذ يواجه الفريق السوداني كل من البنزرتي يوم 18 مارس الجاري على ملعب الأخير، بينما يواجه النجم الساحلي في سوسة يوم 23 من الشهر ذاته.

ويستعد الهلال للقاء الأهلي بداية شهر أبريل المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويقام لقاء الإياب في موريتانيا بعد أن رفض كاف استضافة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا بسبب البث التليفزيوني.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال السوداني
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