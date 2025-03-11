جون دوران: لا فرق بين المباريات أوروبا والسعودية

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

لا يرى الكولومبي جون دوران مهاجم النصر أي فارق بين المباريات في أوروبا ونظيرتها في السعودية وآسيا من حيث الصعوبة.

وقاد دوران فريقه لإسقاط استقلال طهران في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وتأهل لربع النهائي.

وقال دوران في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لعبت في إنجلترا وأوروبا وفي السعودية وآسيا، ولا يوجد فرق، مباريات صعبة هنا وهناك، والفرق قوية ولا توجد فرق سهلة".

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وعن الفرق بين مواجهتي الذهاب والإياب مع الفريق الإيراني، أوضح "عمِلنا بشكل جيد في الإياب مثلما فعلنا في الذهاب، لكن في الإياب أحرزنا أهدافًا من الفرص التي حصلنا عليها".

وتابع المهاجم الكولومبي "أنا سعيد بالنتيجة والتأهل إلى الدور المقبل".

وانتقل دوران، البالغ من العمر 21 عامًا، من أستون فيلا إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأحرز 6 أهداف في 8 مباريات.

جون دوران النصر السعودية
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