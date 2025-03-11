استبعاد ميتروفيتش من مواجهة الهلال ضد باختاكور

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

هدف ألكسندر ميتروفيتش الأول مع الهلال

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق عن القائمة التي ستخوض مواجهة بختاكور الأوزبكي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل باختاكور ضيفا على الهلال يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن ميتروفيتش أصبح خارج حسابات مواجهة باختاكور لدواعٍ صحية، بعد أن عانى اللاعب اليومين الماضيين من سرعة في نبضات القلب.

أخبار متعلقة:
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول يكشف حقيقة التواصل مع حكم ليبي لإدارة القمة أوسكار رويز يجتمع بطاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي الزمالك يكشف موقفه من خوض مباراة القمة ضد الأهلي مساء اليوم بعد تهديد الأهلي بعدم استكمال الدوري.. ماذا تقول لائحة المسابقة عند الانسحاب

وأضاف أن ياسر الشهراني، الظهير الأيسر، سيكون خارج القائمة الآسيوية أمام باختاكور، بسبب عدم الجاهزية البدنية، إذ يفضل اللاعب أن تكون مشاركته مع الفريق في المباريات بجاهزية ولياقة كاملة.

في حين ذكر التقرير أن البرازيلي رينان لودي وحسان تمبكتي دخلا ضمن القائمة التي ستخوض المواجهة الحاسمة على أن تحدد العناصر الأساسية والبديلة في الاجتماع الفني الذي سيعقده جيسوس مع اللاعبين قبل المباراة بأربع ساعات.

ويتعين على الهلال الفوز بفارق هدفين على باختاكور الأوزبكي من أجل تخطي دور الـ16 والذهاب إلى الأدوار النهائية، التي ستكون بضيافة مدينة جدة السعودية.

وفي حالة التعادل سيودع الأزرق البطولة القارية، أما إذا فاز بفارق هدف، فإنه يتوجب على الفريقين خوض أشواط إضافية لحسم التأهل أو ركلات الترجيح.

الهلال ألكسندر ميتروفيتش
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد توازنه برباعية في شباك باختاكور بمشاركة تريزيجيه وثنائية محرز.. أهلي جدة يكرر الفوز على الريان ويطيح به من دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا - تريزيجيه يقود هجوم الريان أمام أهلي جدة.. وفيرمينو أساسي جون دوران: لا فرق بين المباريات أوروبا والسعودية تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران تقرير: مدرب النصر سيدفع ببروزوفيتش أمام الاستقلال رغم الإجهاد الرياضية: كيسيه جاهز لمواجهة الريان في أبطال آسيا الهلال السعودي يعلن عودة الثلاثي المصاب للتدريبات.. وإراحة ميتروفيتش ومتابعة مستمرة
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد توازنه برباعية في شباك باختاكور 7 ساعة | سعودي في الجول
أرني سلوت: كانت أفضل مباراة شاركت فيها مع ليفربول.. وأوجه التحية لـ باريس 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: وصول طاقم التحكيم السعودي للقاهرة في مساع سابقة للقمة المصرية 7 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة تريزيجيه وثنائية محرز.. أهلي جدة يكرر الفوز على الريان ويطيح به من دوري أبطال آسيا 7 ساعة | سعودي في الجول
"أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي 7 ساعة | الدوري المصري
صلاح سجل والباقي أهدر.. ليفربول يودع دوري الأبطال بركلات الترجيح أمام سان جيرمان 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فازا ذهابا وإيابا - بايرن وإنتر يصطدمان في ربع نهائي دوري الأبطال 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم أمام المصري 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري