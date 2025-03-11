استبعاد ميتروفيتش من مواجهة الهلال ضد باختاكور

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق عن القائمة التي ستخوض مواجهة بختاكور الأوزبكي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل باختاكور ضيفا على الهلال يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن ميتروفيتش أصبح خارج حسابات مواجهة باختاكور لدواعٍ صحية، بعد أن عانى اللاعب اليومين الماضيين من سرعة في نبضات القلب.

وأضاف أن ياسر الشهراني، الظهير الأيسر، سيكون خارج القائمة الآسيوية أمام باختاكور، بسبب عدم الجاهزية البدنية، إذ يفضل اللاعب أن تكون مشاركته مع الفريق في المباريات بجاهزية ولياقة كاملة.

في حين ذكر التقرير أن البرازيلي رينان لودي وحسان تمبكتي دخلا ضمن القائمة التي ستخوض المواجهة الحاسمة على أن تحدد العناصر الأساسية والبديلة في الاجتماع الفني الذي سيعقده جيسوس مع اللاعبين قبل المباراة بأربع ساعات.

ويتعين على الهلال الفوز بفارق هدفين على باختاكور الأوزبكي من أجل تخطي دور الـ16 والذهاب إلى الأدوار النهائية، التي ستكون بضيافة مدينة جدة السعودية.

وفي حالة التعادل سيودع الأزرق البطولة القارية، أما إذا فاز بفارق هدف، فإنه يتوجب على الفريقين خوض أشواط إضافية لحسم التأهل أو ركلات الترجيح.