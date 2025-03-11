يتسع لـ 100 ألف مشجع.. مانشستر يونايتد يكشف عن تصميم ملعبه الجديد

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

ملعب مانشستر يونايتد الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد نيته بناء ملعب جديد للفريق بدلا من أولد ترافورد.

السعة الجديدة للنادي ستتسع لحضور 100 ألف مشجع.

وأشار النادي إلى أن الملعب الجديد وتطوير المنطقة سيكون قادرا على إضافة 7.7 مليار جنيه إسترليني سنويا للاقتصاد البريطاني ومن شأنه خلق 92 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 17 ألف منزل جديد

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وكشف مانشستر يونايتد عن المخططات والتصاميم المقترحة لشكل الملعب.

A concept image from the exterior of the proposed new stadium for Manchester United.

وتحدث جيم راتكليف المالك المشارك لـ مانشستر يونايتد عن بناء الملعب الجديد.

وقال راتكليف لسكاي سبورتس: "يجب أن يكون للنادي ملعب يليق به كونه الأعظم في العالم لأن الدوري الإنجليزي هو الأعظم".

وأتم "الأساس الوحيد الذي يمكننا أن نبني عليه ملعبا جديدا هو أن يكون جزءا من مخطط التجديد الحكومي لجنوب مانشستر، لأننا لا نستطيع تحمل التكاليف".

May be an image of skyscraper

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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