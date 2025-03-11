تقرير: ميلان قد يرغب في عودة أليجري لتدريبه

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود تفكير داخل ميلان في التفكير بالتعاقد مع ماسيميليان أليجري لتدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يرغب في إقناع فابيو براتيشي ليتولى منصب المدير الرياضي للفريق.

ويعتقد ميلان أن براتيشي سيكون قادرا على إقناع ماسيميليانو أليجري بالعودة لتدريب الفريق.

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وسبق لبراتيشي العمل كمدير رياضي في يوفنتوس وتوتنام.

ويبحث ميلان عن بديل محتمل لفرانشيسكو كونسيساو إذا لم تتحسن النتائج تحت قيادته.

ورحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

وقاد أليجري تدريب ميلان لمدة 4 مواسم من قبل خلال الفترة ما بين 2010 وحتى 2014.

ماسيميليانو أليجري ميلان
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