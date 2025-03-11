تقرير: ميلان قد يرغب في عودة أليجري لتدريبه

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود تفكير داخل ميلان في التفكير بالتعاقد مع ماسيميليان أليجري لتدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يرغب في إقناع فابيو براتيشي ليتولى منصب المدير الرياضي للفريق.

ويعتقد ميلان أن براتيشي سيكون قادرا على إقناع ماسيميليانو أليجري بالعودة لتدريب الفريق.

وسبق لبراتيشي العمل كمدير رياضي في يوفنتوس وتوتنام.

ويبحث ميلان عن بديل محتمل لفرانشيسكو كونسيساو إذا لم تتحسن النتائج تحت قيادته.

ورحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

وقاد أليجري تدريب ميلان لمدة 4 مواسم من قبل خلال الفترة ما بين 2010 وحتى 2014.