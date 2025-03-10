من أجل عمومية كاف.. وصول وليد صادي إلى القاهرة

وصل وليد صادى وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى القاهرة.

يأتي ذلك لحضور الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الافريقي المقرر انعقادها صباح الأربعاء.

ويتضمن جدول أعمالها انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

في الإطار ذاته وصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة أمس الأحد، واستقبله هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي يوم 12 مارس الجاري في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه..طالع تفاصيل اتهام إيتو في قضية المرهنات بالضغط هنا

وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.

ونجح الثنائي وليد صادي وييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب في فوز مقعدهما بالتزكية.

كما ترشح ممثلا عن الاتحاد الإفريقي في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كلا من: جبريلا حميدو رئيس اتحاد النيجر - ماثورين دي تشاكوس رئيس اتحاد بنين - الجيبوتي سليمان حسن وابيري - أماجو ملفين بينيك من نيجيريا - هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري - فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي - أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني - أوجستين سينجهور رئيس الاتحاد السنغالي - أندرو ندانغا كامانجا من زامبيا - إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري.

وسيفوز من المرشحين لعضوية مجلس فيفا 5 فقط

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي فاز بمقعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية.