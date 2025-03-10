خبر في الجول – حسام حسن يستقر على ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر

الإثنين، 10 مارس 2025 - 17:31

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - حسام حسن

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على ضم 6 محترفين لقائمة الفراعنة في معسكر مارس، من أجل مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

حسام حسن

النادي : مصر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على ضم 6 لاعبين محترفين في الخارج وهم:

محمد صلاح - ليفربول

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عمر مرموش – مانشستر سيتي

محمد عبد المنعم – نيس

مصطفى محمد - نانت

حمدي فتحي - الوكرة

تريزيجيه - الريان

على أن يكون الإعلان عن قائمة المنتخب بالكامل بعد نهاية الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري وبعد نهاية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح
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