مصدر من الرابطة لـ في الجول: تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ إعلان الجدول بشأن الحكام الأجانب

الإثنين، 10 مارس 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف مصدر من رابطة الأندية عن التواصل مع اتحاد الكرة منذ إعلان جدول منافسات المرحلة الثانية من الدوري لتوفير حكام أجانب لمباراة القمة.

وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا اليوم الإثنين للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ وقت إعلان جدول المرحلة الثانية من الدوري وطلبنا توفير حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز معا".

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وتابع "تعهدنا أيضا بتحمل نفقة استقدام الحكام رغم إن اللائحة تلزم الأندية ولا تحمل الرابطة ذلك".

وشدد "هذا ما نتعهد به حتى الآن إذا اتفق اتحاد الكرة مع حكام أجانب للقمة".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com عن صعوبة اللحاق بالاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت، كما نفى تقدم رابطة الأندية أو الأهلي أو الزمالك بخطابات رسمية لوجود تحكيم أجنبي. (مزيد من التفاصيل)

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.

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