مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف الحكام الأجانب من القمة.. وطلب الرابطة الودي

تقترب مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في افتتاح الجولة الختامية من الدوري من إقامتها بطاقم تحكيم مصري.

ونفى مصدر من اتحاد الكرة تقدم رابطة الأندية أو الأهلي أو الزمالك بخطاب رسمي للمطالبة بطاقم تحكيم أجنبي.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حدث تواصل ودي فجر اليوم الإثنين من رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة مع تحمل التكلفة المالية".

وكشف المصدر "لكن نظرا لضيق الوقت وإقامة المباراة غدا فالأمر أقرب للمستحيل".

وتابع "غير صحيح تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من رابطة الأندية منذ 3 أيام بشأن الحكام الأجانب".

وأوضح "الاتحاد لم يتلق أي خطابات رسمية سواء من الرابطة أو الأهلي أو الزمالك من أجل التحكيم".

واختتم المصدر تصريحاته "تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي تصل إلى ما يقارب من 3 ملايين جنيه واتحاد الكرة لا يتكفل بالمبلغ".

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.