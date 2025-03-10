مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف الحكام الأجانب من القمة.. وطلب الرابطة الودي

الإثنين، 10 مارس 2025 - 14:11

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

تقترب مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في افتتاح الجولة الختامية من الدوري من إقامتها بطاقم تحكيم مصري.

ونفى مصدر من اتحاد الكرة تقدم رابطة الأندية أو الأهلي أو الزمالك بخطاب رسمي للمطالبة بطاقم تحكيم أجنبي.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيسيرو: الأهلي أكثر جاهزية بسبب الراحة.. ومباراة القمة صعبة لكنها ممتعة للجماهير منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية موكوينا يستشهد بمواجهة الأهلي في رسالته لجماهير الوداد من أجل دعم الفريق مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حدث تواصل ودي فجر اليوم الإثنين من رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة مع تحمل التكلفة المالية".

وكشف المصدر "لكن نظرا لضيق الوقت وإقامة المباراة غدا فالأمر أقرب للمستحيل".

وتابع "غير صحيح تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من رابطة الأندية منذ 3 أيام بشأن الحكام الأجانب".

وأوضح "الاتحاد لم يتلق أي خطابات رسمية سواء من الرابطة أو الأهلي أو الزمالك من أجل التحكيم".

واختتم المصدر تصريحاته "تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي تصل إلى ما يقارب من 3 ملايين جنيه واتحاد الكرة لا يتكفل بالمبلغ".

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مصدر من الرابطة لـ في الجول: تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ إعلان الجدول بشأن الحكام الأجانب "متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسؤولياتهما وإقامة القمة بتحكيم أجنبي مؤتمر بيسيرو: الأهلي أكثر جاهزية بسبب الراحة.. ومباراة القمة صعبة لكنها ممتعة للجماهير منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية موكوينا يستشهد بمواجهة الأهلي في رسالته لجماهير الوداد من أجل دعم الفريق مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش
أخر الأخبار
تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته 39 دقيقة | الوطن العربي
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 28 جولة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الرابطة لـ في الجول: تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ إعلان الجدول بشأن الحكام الأجانب ساعة | الدوري المصري
تقرير: مدرب النصر سيدفع ببروزوفيتش أمام الاستقلال رغم الإجهاد ساعة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة: أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا ساعة | الكرة الإفريقية
تحديد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
"متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن ساعة | الدوري المصري
الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسؤولياتهما وإقامة القمة بتحكيم أجنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي