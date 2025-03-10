الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسؤولياتهما وإقامة القمة بتحكيم أجنبي

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا اليوم الإثنين للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وطلب الأهلي تحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة".

"وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء (الفجة) التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى".

"وأبدى النادي آسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com عن صعوبة اللحاق بالاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت، كما نفى تقدم رابطة الأندية أو الأهلي أو الزمالك بخطابات رسمية لوجود تحكيم أجنبي. (مزيد من التفاصيل)

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.