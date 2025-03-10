شكوك حول قدرة ثنائي مانشستر يونايتد على المشاركة ضد سوسيداد

الإثنين، 10 مارس 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - مانشستر يونايتد - بورنموث

تحوم الشكوك حول قدرة الأوروجوياني مانويل أوجارتي لاعب مانشستر يونايتد على المشاركة في المباراة المرتقبة ضد ريال سوسيداد يوم الخميس.

ويحل سوسيداد ضيفا على يونايتد في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وقال روبن أموريم مدرب يونايتد في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن مانويل أوجارتي سيعود ضد سوسيداد".

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أما عن ليني يورو الذي أصيب ضد أرسنال، فقال أموريم: "ليني يشكو من بعض الألم في قدمه. سنرى مدى جاهزيته لمباراة الخميس".

وأكمل "سنكون مستعدين لمباراة الخميس. لقد توجب علينا التكيف مع ظروف مختلفة مؤخرًا".

وتابع "لقد لعبنا شوط كامل بعشرة لاعبين ضد إبسويتش، ثم لعبنا شوطين إضافيين ضد فولام، وبعدها سافرنا للعب في إسبانيا، كما لعبنا ضد أرسنال الذي فاز بنتيجة 7-1 في دوري أبطال أوروبا".

وشدد المدرب البرتغالي "سنكون جاهزين لمباراة يوم الخميس. إنها مباراة مهمة جدًا لنا".

وكان يونايتد قد تعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

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