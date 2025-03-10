صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير من رابطة المحترفين
الإثنين، 10 مارس 2025 - 14:06
كتب : FilGoal
حصد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.
وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح، قبل أن يفوز بها.
نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، تنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:
محمد صلاح (ليفربول)
ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)
جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)
بيتو (إيفرتون)
يانكوبا مينته (برايتون)
دجيد سبينس (توتنام)
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