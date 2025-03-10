صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير من رابطة المحترفين

الإثنين، 10 مارس 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

حصد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح، قبل أن يفوز بها.

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Graphic celebrating Salah winning the PFA Fans' Player of the Month award for February.

نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، تنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:

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محمد صلاح (ليفربول)

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنام)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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