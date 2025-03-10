الرياضية: كيسيه جاهز لمواجهة الريان في أبطال آسيا

بات الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط أهلي جدة السعودي جاهزا لخوض مباراة الريان القطري.

ويستضيف أهلي جدة فريق الريان غدا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تأكد جاهزية فرانك كيسيه بعدما تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بالفريق.

ويقرر المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد تدريب اليوم الإثنين موقف كيسيه من المشاركة كأساسي أو بديل.

بينما تأكد غياب السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق عن المباراة وفق لمصادر صحيفة الرياضية.

ويعاني ميندي من إصابة العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال التعادل أمام الخليج بهدفين لكل منهما الجمعة الماضية.

وكان أهلي جدة قد تغلب على الريان في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت مباراة الذهاب إصابة كيسيه ومغادرته في تبديل اضطراري.

ووضع أهلي جدة قدما في ربع النهائي بعد تحقيق نتيجة إيجابية في قطر.