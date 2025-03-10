ليفربول يعلن شراكته مع أديداس

أعلن نادي ليفربول توصله لاتفاق مع شركة أديداس الألمانية لتوريد ملابس النادي بداية من الموسم المقبل ولعدة سنوات.

حاليا يرتدي فريق ليفربول قمصانا من شركة نايكي الأمريكية للموسم الخامس.

وأوضح ليفربول في بيان: "في الأول من أغسطس 2025، سيرتدي ليفربول الخطوط الثلاثة الشهيرة للمرة الثالثة في تاريخه المجيد، حيث ستوفر أديداس مجموعة من أطقم المباريات وأطقم التدريب والملابس الثقافية لجميع فرق الرجال والنساء والأكاديمية وموظفي مؤسسة ليفربول".

وأضاف البيان "تعاون نادي ليفربول وأديداس معًا خلال بعض أنجح عصور النادي ورفع الكؤوس التي لا تُنسى، أولاً من عام 1985 إلى عام 1996 ومرة ​​أخرى من عام 2006 إلى عام 2012".

خلال هذا الوقت، حصل ليفربول على مجموعة من الألقاب، بما في ذلك 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول: "يشعر الجميع في النادي بحماس لا يصدق للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول. لقد استمتعنا بنجاح رائع معًا في الماضي وصنعنا بعضًا من أكثر أطقم ليفربول شهرة على الإطلاق".

وأضاف "تتشارك أديداس وليفربول طموح النجاح ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للشراكة معًا مرة أخرى حيث نتطلع إلى إنشاء المزيد من الأطقم الرائعة للمساعدة في دفع الأداء على أرض الملعب".

وأتم "نود أن نشكر شركة نايكي على دعمها على مدار السنوات الخمس الماضية ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

سيتم الكشف عن تفاصيل أطقم ليفربول الجديدة من أديداس عبر قنوات النادي وأديداس وستكون متاحة للشراء اعتبارا من 1 أغسطس 2025.