تقرير: صلاح الدين مصدق بين الخيارات المطروحة أمام الركراكي لمعسكر المغرب

الإثنين، 10 مارس 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك

دخل صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك الجديد دائرة اختيارات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وكشف موقع البطولة المغربي عن دخول خمسة لاعبين بينهم صلاح الدين مصدق دائرة الترشيحات لمركز المدافع الأيمن في معسكر مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن صلاح الدين مصدق ينافس كل من يحيى بن خالق وعبد الله خفيفي وسامي مايي وجمال حركاس للتواجد في قائمة منتخب المغرب.

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وتوصل الزمالك إلى اتفاق لضم صلاح الدين مصدق مقابل 300 ألف دولار لينضم إلى القلعة البيضاء قادما من نهضة الزمامرة المغربي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 21 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ثم يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره التنزاني يوم 25 من الشهر ذاته ضمن الجولة السادسة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخاسمة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 ؤنقاط عن النيجر أقرب منافسيه.

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