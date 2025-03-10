بعد الفوز على المغرب التطواني.. نقطتان تفصلان نهضة بركان عن التتويج بالدوري

يقترب نهضة بركان من حسم لقب الدوري المغربي مبكرا بعد تحقيق انتصار جديد على المغرب التطواني.

وتغلب نهضة بركان خارج ملعبه على المغرب التطواني بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع نهضة بركان الذي لم يتعرض سوى لخسارة وحيدة هذا الموسم، رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة منفردا.

بينما تعثر فريق الوداد في مباراة مثيرة أمام الفتح الرباطي بتعادل بهدفين لكل فريق.

وتجمد رصيد الوداد عند 42 نقطة بعدما وقع في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي.

ويتساوى الوداد مع الجيش الملكي برصيد 42 نقطة لكل منهما قبل ست جولات من نهاية الدوري.

ويعتبر أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له فريقا الجيش الملكي والوداد هو 60 نقطة فقط.

وبذلك يحتاج نهضة بركان إلى نقطتين فقط من أجل حسم لقب الدوري المغربي.

وسيحقق نهضة بركان لقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه.

ويلعب نهضة بركان مباراة المقبلة أمام اتحاد التواركة يوم 15 مارس الجاري والتي قد تشهد تتويج الفريق باللقب للمرة الأولى.

بينما يستمر الوداد على قمة المتوجين باللقب برصيد 22 مرة في ظل غيابه عن حصد الدوري للموسم الثالث على التوالي.

أما فريقا الرجاء والجيش الملكي فلكل منهما 13 لقبا.