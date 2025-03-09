قبل الجمعية العمومية.. وصول موتسيبي إلى القاهرة

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - هاني أبو ريدة

وصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة، واستقبله هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي يوم 12 مارس الجاري في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

أخبار متعلقة:
صامويل إيتو يعود لسباق انتخابات كاف بسبب البث التليفزيوني.. الهلال يعلن رفض كاف إقامة مواجهة الأهلي في ليبيا اتحاد العاصمة يعلن إلغاء المحكمة الرياضية قرار كاف بشأن مواجهة نهضة بركان البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه..طالع تفاصيل اتهام إيتو في قضية المرهنات بالضغط هنا

وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.

ونجح الثنائي وليد صادي وييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب في فوز مقعدهما بالتزكية.

No description available.

No description available.

كما ترشح ممثلا عن الاتحاد الإفريقي في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كلا من: جبريلا حميدو رئيس اتحاد النيجر - ماثورين دي تشاكوس رئيس اتحاد بنين - الجيبوتي سليمان حسن وابيري - أماجو ملفين بينيك من نيجيريا - هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري - فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي - أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني - أوجستين سينجهور رئيس الاتحاد السنغالي - أندرو ندانغا كامانجا من زامبيا - إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري.

وسيفوز من المرشحين لعضوية مجلس فيفا 5 فقط

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي فاز بمقعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية.

باتريس موتسيبي كاف
نرشح لكم
خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين - مصر (1)-(3) جنوب إفريقيا.. نهاية فرصة التأهل تشكيل مصر للمحليين - أبو السعود في حراسة المرمى ضد جنوب إفريقيا.. وعنتر يقود الهجوم منافس الأهلي - البروفة الأخيرة.. الهلال السوداني يهزم تولدي برباعية في الدوري الموريتاني تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا منتخب مصر للمحليين - وائل رياض يقود المران الرئيسي في هيئة قناة السويس تصفيات كأس الأمم للمحليين - منتخب جنوب إفريقيا يصل الإسماعيلية صامويل إيتو يعود لسباق انتخابات كاف
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن 6 ساعة | الدوري المصري
في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينتصر على شارلوت في الدوري الأمريكي بـ 10 لاعبين 7 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش 7 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت 7 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق محمود جهاد بالقمة 7 ساعة | الدوري المصري
موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إسلام عادل يضع لائحة جديدة في الإسماعيلي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي