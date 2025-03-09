في مصلحة ليفربول.. تعادل بين مانشستر يونايتد وأرسنال

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.

تقدم مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز، وتعادل أرسنال بهدف سجله ديكلان رايس.

وصف المباراة

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 45+2 عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة وضعها ببراعة في مرمى دافيد رايا.

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برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في شباك آرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_آرسنال pic.twitter.com/nKivEzcsGV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2025

وفي الشوط الثاني كاد نصير مزراوي أن يضاعف النتيجة لمانشستر يونايتد بعدما تلقى عرضية من دالوت وضعته في مواجهة المرمى ليسدد كرة أبعدها الحارس رايا إلى ركنية في الدقيقة 54.

وعاد جابريال مارتينيلي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة وشارك مع أرسنال في الشوط الثاني بدلا من إيثان نوانيري.

ونجح أرسنال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق ديكلان رايس بتسديدة رائعة بعد تمريرة من تمبر.

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وأهدر مارتينلي فرصة خطيرة في الدقيقة 82 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس أونانا.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع بتسديدة من أمام المرمى من برونو فيرنانديز أنقذها رايا على مرتين قبل أن تدخل إلى الشباك.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.