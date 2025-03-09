أنشيلوتي: بيلينجهام لم يتعرض للإصابة.. ولا أرى فردية في الأداء

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن جود بيلينجهام لم يتعرض لأي إصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد رايو فايكانو.

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أحاسيسنا جيدة لأن مهمتنا كانت التسجيل، الشوط الأول كان جيدا وكان من الممكن أن تنتهي 3-0 ولكنه انتهى 2-1 ولهذا كان الشوط الثاني معقدا".

وواصل "لو لعبنا بنفس طريقة الشوط الأول يوم الأربعاء سيكون لدينا فرصة جيدة للتأهل".

وأكمل "مشاركة مودريتش لا تعني استبعاده من مباراة الأربعاء لأنه سيتعافى خلال الأيام المقبلة، لقد أرهق لأن المباراة كانت متعبة ولكنه بخير، أتمنى أن يتعافى روديجير بالكامل من المرض وأيضا كورتوا".

وتابع "بيلينجهام عاد وفي حالة جيدة، كورتوا عانى من مشكلة صغيرة وأعتقد أنه سيكون بخير يوم الأربعاء".

وكشف "بيلينجهام تعرض لكدمة فقط ولا شيء خطير".

وتابع "لم أتحدث مع بيلينجهام، هو يملك شخصية قوية وهو لاعب محترف لقد تعامل مع الانتقادات بشكل جيد ويؤدي بطريقة جيدة حاليا، بدون الكرة هو مذهل".

وأردف "الأهداف مهمة جدا وحتى الدقيقة 70 كان مبابي وفينيسيوس يؤديان بشكل جيد وصنعا الفرص ولكن أعتقد أنه كان الوقت للدفاع لذلك أخرجت المهاجمين وهذا لم يسبب أي مشكلة".

وأضاف "فينيسيوس لديه مستقبل رائع لأنه وصل إلى ذلك المستوى بسرعة، هو يقاتل ويتطور في كل موسم وهو يستحق ذلك لأن بالإضافة لكل شيء هو فتى رائع".

وشدد "تحدثت مع دافيدي عن التبديلات وتشاورنا حول الدفع ببراهيم أم كامافينجا ومن نخرج من الملعب لأنه لم يكن من السهل لي التقرير لذلك من الجيد الاستماع للآخرين".

وأتم "لا أرى الفردية التي تتحدثون عنها، الهدف الأول كان بتمريرة من فينيسيوس لمبابي والآخر كان لعبة رائعة".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.