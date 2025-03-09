زميله السابق: صلاح كان يحلم دوما باللعب في ليفربول.. هو يعيش حلمه حاليا
الأحد، 09 مارس 2025 - 19:46
كتب : FilGoal
كشف ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا السابق ومحلل سكاي سبورتس الحالي عن حلم محمد صلاح باللعب في ليفربول.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وقال ريتشاردز عبر شبكة سكاي سبورتس: "صلاح مذهل، ليس فقط لأنه يلعب بشكل رائع طوال الوقت ولكن لأنه يسجل ويعاقبك طوال الوقت، هو حاسم".
وتابع "أتذكر عندما كنا في فيورينتينا كان دائما ما يقول إن حلمه هو اللعب في ليفربول وهو الآن يعيش حلمه وهو يقوم بعمل رائع".
وسبق لصلاح وأن لعب بجوار ميكا ريتشاردز في صفوف فيورنتينا بعد رحيله عن تشيلسي.
ولعب صلاح 41 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 22 آخرين.
نرشح لكم
أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد أرتيتا: مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب.. وفتحنا باب الخسارة بأنفسنا أموريم: علينا عدم اللعب بهذه الطريقة لأننا مانشستر يونايتد في مصلحة ليفربول.. تعادل بين مانشستر يونايتد وأرسنال كيف حاول صلاح منع ليفربول من إجراء تبديل نادر الحدوث أمام ساوثامبتون تشيلسي يستغل خسارة سيتي ويقتنص المركز الرابع بالفوز على ليستر انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) أرسنال.. تعادل الفريقين