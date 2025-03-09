زميله السابق: صلاح كان يحلم دوما باللعب في ليفربول.. هو يعيش حلمه حاليا

الأحد، 09 مارس 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

ميكا ريتشاردز

كشف ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا السابق ومحلل سكاي سبورتس الحالي عن حلم محمد صلاح باللعب في ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال ريتشاردز عبر شبكة سكاي سبورتس: "صلاح مذهل، ليس فقط لأنه يلعب بشكل رائع طوال الوقت ولكن لأنه يسجل ويعاقبك طوال الوقت، هو حاسم".

وتابع "أتذكر عندما كنا في فيورينتينا كان دائما ما يقول إن حلمه هو اللعب في ليفربول وهو الآن يعيش حلمه وهو يقوم بعمل رائع".

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وسبق لصلاح وأن لعب بجوار ميكا ريتشاردز في صفوف فيورنتينا بعد رحيله عن تشيلسي.

ولعب صلاح 41 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 22 آخرين.

محمد صلاح ليفربول ميكا ريتشاردز
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