كيف حاول صلاح منع ليفربول من إجراء تبديل نادر الحدوث أمام ساوثامبتون

الأحد، 09 مارس 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح

حاول محمد صلاح بكل ما أوتي من قوة ألا يسمح لأحد زملائه في فريق ليفربول بدخول الملعب في لقاء ساوثامبتون خوفا من خطأ إداري كان يعتقد حدوثه.

وسجل صلاح هدفين من ركلتين جزاء في فوز ليفربول على ضيفه ساوثامبتون 3-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

مباشرة بعد ركلة الجزاء الثانية، والتي حسمت المباراة، أجرى ليفربول تبديله السادس في المباراة حيث حل جاريل كوانساه محل ترينت ألكسندر أرنولد.

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وقتها حاول محمد صلاح منع ليفربول من إجراء هذا التبديل السادس خوفا من الوقوع في خطأ إداري يكلف ليفربول خصم نقاط المباراة.

لكن الدولي المصري لم يدرك أن خروج يان بيدناريك لاعب ساوثامبتون بسبب إصابة في الرأس في الشوط الأول، جعل فريقه والفريق الخصم يستفيد من قاعدة نادرة الحدوث.

وهي تمنح للفريقين إمكانية إجراء تبديل سادس.

وشرح حكم المباراة لصلاح هذه القاعدة على أرض الملعب.

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واستمر محمد صلاح في التألق هذا الموسم وسجل هدفين من بين ثلاثية ليفربول في المباراة، ليرفع رصيده إلى 27 هدفا في الدوري متصدرا ترتيب الهدافين.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 70 مبتعدا بصدارة الدوري بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي لعب مباراتين أقل.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

محمد صلاح ليفربول
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