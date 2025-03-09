تشيلسي يستغل خسارة سيتي ويقتنص المركز الرابع بالفوز على ليستر

ارتقى تشيلسي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد الفوز على ليستر سيتي بهدف دون رد.

وفاز تشيلسي على ليستر في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من المسابقة والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

الانتصار رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 49 ليصعد للمركز الرابع متفوقا على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 47 نقطة.

بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 17 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد عرقلة جادون سانشو، تقدم كول بالمر لتسديدها.

لكن الحارس مادس هيرمانسن تصدى لها ببراعة، لتكون هذه هي أول ركلة جزاء يهدرها بالمر في مسيرته الكروية.

وسجل بالمر 12 ركلة جزاء متتالية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي دون أن يهدر أي منها.

وفشل بالمر في تسجيل أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ 14 يناير الماضي.

في الشوط الثاني نجح مارك كوكوريا في تسجيل هدف فوز تشيلسي بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60 لم يستطع الحارس التصدي لها.

وغادر كول بالمر الملعب في الدقيقة 73 دون أي مساهمة هجومية.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز تشيلسي بهدف دون رد.

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توتنام × بورنموث

في مباراة أخرى تعادل توتنام مع ضيفه بورنموث بهدفين لكل فريق.

سجل ثنائية بورنموث ماركوس تافرنير وإيفانيلسون، بينما سجل لتوتنام كل من بابي سار وسون هيونج مين.

التعادل رفع رصيد توتنام إلى النقطة 34 في المركز الـ13، ووصل بورنموث إلى النقطة 44 في المركز الثامن.