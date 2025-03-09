حدث تاريخي.. بالمر يهدر ركلة جزاء

الأحد، 09 مارس 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

كول بالمر يهدر ركلة جزاء

أهدر كول بالمر لاعب تشيلسي ركلة جزاء للمرة الأولى له في مسيرته الكروية الاحترافية.

ويلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد عرقلة جادون سانشو، تقدم كول بالمر لتسديدها.

أخبار متعلقة:
لاعب سيتي: لا نستحق الخسارة أمام نوتنجهام بورنموث يحقق نجاحا غير متوقع في الدوري الإنجليزي بفضل الضغط العالي والتمريرات الطويلة

لكن الحارس مادس هيرمانسن تصدى لها ببراعة، لتكون هذه هي أول ركلة جزاء يهدرها بالمر في مسيرته الكروية.

وسجل بالمر 12 ركلة جزاء متتالية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي دون أن يهدر أي منها.

وفشل بالمر في تسجيل أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ 14 يناير الماضي.

بالمر البالغ من العمر 22 عاما سجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 14 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كول بالمر تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشيلسي يستغل خسارة سيتي ويقتنص المركز الرابع بالفوز على ليستر مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد أرسنال التشكيل – خماسي دفاعي لـ مانشستر يونايتد.. وميرينو يقود هجوم أرسنال لاعب سيتي: لا نستحق الخسارة أمام نوتنجهام بورنموث يحقق نجاحا غير متوقع في الدوري الإنجليزي بفضل الضغط العالي والتمريرات الطويلة قائد مانشستر سيتي: لن نفكر في احتمالات التأهل لدوري الأبطال لهذا السبب تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية تقييم مرموش أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
تشيلسي يستغل خسارة سيتي ويقتنص المركز الرابع بالفوز على ليستر 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد أرسنال 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام ستراسبورج 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
طرد قلب المباراة.. أتليتكو مدريد يخسر من خيتافي ويفرط في الصدارة المؤقتة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل – خماسي دفاعي لـ مانشستر يونايتد.. وميرينو يقود هجوم أرسنال 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) رايو فايكانو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
ياسر إدريس: لدينا خطة للاستعداد لـ أولمبياد 2028 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت