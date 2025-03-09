حدث تاريخي.. بالمر يهدر ركلة جزاء

أهدر كول بالمر لاعب تشيلسي ركلة جزاء للمرة الأولى له في مسيرته الكروية الاحترافية.

ويلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد عرقلة جادون سانشو، تقدم كول بالمر لتسديدها.

لكن الحارس مادس هيرمانسن تصدى لها ببراعة، لتكون هذه هي أول ركلة جزاء يهدرها بالمر في مسيرته الكروية.

وسجل بالمر 12 ركلة جزاء متتالية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي دون أن يهدر أي منها.

وفشل بالمر في تسجيل أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ 14 يناير الماضي.

بالمر البالغ من العمر 22 عاما سجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 14 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.