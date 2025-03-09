عودة أحمد حمدي للمشاركة في تدريبات الزمالك

عاد أحمد حمدي لاعب الزمالك للمشاركة من جديد في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض أحمد حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وشارك أحمد حمدي في تدريبات الزمالك بشكل تدريجي استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وخاض الزمالك مرانه عصر اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.