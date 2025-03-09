لاعب سيتي: لا نستحق الخسارة أمام نوتنجهام

الأحد، 09 مارس 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس

يرى نيكو جونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه لا يستحق الخسارة على يد نوتنجهام فورست، مشددا على أن السماوي يستهدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر سيتي من مضيفه نوتنجهام فورست بهدف جعل صاحب المركز الثالث يتقدم بـ4 نقاط على الفريق السماوي، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

نيكو جونزاليس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بصرف النظر عن هدف نوتنجهام الوحيد، لا أتذكر فرصة أخرى واضحة لهم. هذا يعني أننا قمنا بعمل جيد حقًا على المستوى الدفاعي".

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وأضاف "كانت مباراة صعبة حقًا، أعتقد أننا خلقنا بعض الفرص، وكنا أفضل بكثير منهم في الشوط الأول، واللعب كان مفتوحا في الشوط الثاني، عندما تخسر في الدقائق الأخيرة لا يكون الأمر سهلا".

وأكمل "من الصعب قبول الخسارة في الدقائق الأخيرة. لكن يتعين علينا الاستمرار في العمل الجاد".

وتابع "التأهل لدوري أبطال أوروبا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، نعتقد أننا سنتأهل، أمامنا 10 مباريات بمثابة نهائيات، ومن المهم حقًا بالنسبة لنا وللنادي أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويحاول سيتي ضمان الصعود إلى البطولات الأوروبية للموسم الـ15 على التوالي.

الجولات الـ10 المتبقية ستشهد مواجهات صعبة لسيتي ضد منافسين آخرين على التأهل لدوري أبطال أوروبا مثل برايتون وأستون فيلا وفولام وبورنموث.

نيكو جونزاليس مانشستر سيتي
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