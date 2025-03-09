بورنموث يحقق نجاحا غير متوقع في الدوري الإنجليزي بفضل الضغط العالي والتمريرات الطويلة

قد يبدو الوضع غريبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير، اللذان اعتادا دائمًا على المراكز الستة الأولى، المركزين 13 و14 على التوالي. بينما يحتل أستون فيلا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، المركز العاشر. وفي الوقت نفسه، يواجه مانشستر سيتي، بطل آخر أربع بطولات للدوري، تحديًا كبيرًا في محاولاته للقتال على المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، أثبت فريقا بورنموث ونوتنجهام فورست

أنهما أكبر الاكتشافات هذا الموسم. عاد بورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2022، وتمكن من تجنب الهبوط بصعوبة. لكن بعد استبدال مدربه جاري أونيل في 2023، وتعيين أندوني إيراولا، تغيرت الأمور بشكل كبير. ورغم البداية البطيئة للموسم، تمكن بورنموث من تحقيق نتائج رائعة وأصبح من الفرق الأكثر إثارة للإعجاب.

أسلوب اللعب والتكتيكات المميزة

تحت قيادة إيراولا، يعتمد بورنموث على أسلوب اللعب المتمثل في الضغط العالي والتمريرات الطويلة في الثلث الأخير من الملعب. هذا الأسلوب يجبر الخصوم على ارتكاب الأخطاء ويتيح لبورنموث فرصة هجوم مرتد سريع. يتمثل التحدي الأكبر لبورنموث في تقليص الفجوة بين إمكانياته المالية مقارنة بالفرق الكبرى، لكنه يعوض ذلك من خلال التزام اللاعبين خارج الكرة.

تحقيق نتائج مميزة

أثبت بورنموث قوته في المباريات الكبرى، حيث تغلب على فرق مثل مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام، رغم استحواذهم المحدود على الكرة. في إحدى المباريات ضد مانشستر سيتي، تمكّن بورنموث من الفوز 2-1، على الرغم من أن السيتي كان يستحوذ على الكرة بنسبة 64%. المدرب بيب جوارديولا أشاد بمنافسه قائلاً: "لم نتمكن من مجاراة قوة لاعبي بورنموث".

مستقبل الفريق وتأهله الأوروبي

مع اقتراب موسم 2024/2025، وبعد رحيل مهاجم الفريق دومينيك سولانكي إلى توتنام، استمر بورنموث في تقديم أداء مميز بفضل اللاعبين الجدد مثل إيفانيلسون، الذي سجل خمسة أهداف، وجاستن كلويفرت

الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا. الفريق الآن يحتل المركز السابع في جدول الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن نيوكاسل صاحب المركز السادس.

دفاع قوي وأداء ثابت

واحدة من أقوى نقاط بورنموث هذا الموسم هي دفاعه الصلب. رغم غياب بعض اللاعبين مثل ماركوس سينسي بسبب الإصابة، إلا أن بورنموث تمكن من الحفاظ على سجل دفاعي ممتاز بفضل الشراكة القوية بين إيليا زابارني ودين هويسن. هذا الثنائي الدفاعي يعد من أفضل الثنائيات في إنجلترا، حيث تمكنوا من السيطرة على الهجمات الجوية والكرات الطويلة، كما كانوا بارعين في بدء الهجمات المرتدة من الخلف.

بورنموث قد لا يفوز بالبطولات هذا الموسم، ولكن بالنسبة لجماهيره، فإن التأهل الأوروبي سيكون إنجازًا غير مسبوق. الفريق نجح في الحفاظ على تماسكه دفاعيًا، حيث تلقى 32 هدفًا فقط في 27 مباراة، ليحتل المركز السابع في الجدول بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل. إذا استمر الفريق في أدائه الحالي، قد يكون أمامه فرصة كبيرة لتحقيق التأهل القاري لأول مرة في تاريخه.