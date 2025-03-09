قائد مانشستر سيتي: لن نفكر في احتمالات التأهل لدوري الأبطال لهذا السبب

أوضح روبن دياش قائد مانشستر سيتي أن فريقه عليه بذل قصارى جهده من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر سيتي من مضيفه نوتنجهام فورست بهدف جعل صاحب المركز الثالث يتقدم بـ4 نقاط على الفريق السماوي، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وقال دياش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لن نفكر في احتمالات التأهل لدوري أبطال أوروبا لأننا نعرف هدفنا".

وأضاف "هدفنا الآن واضح جدا وهو حسم التأهل لدوري الأبطال وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيقه".

وأكمل "لم نعتاد على لعب مباراة واحدة فقط في الأسبوع"، في إشارة لخروج فريقه من كل البطولات باستثناء كأس إنجلترا.

وتابع البرتغالي "هذا الوضع يشكل تحديا مختلفا بالنسبة لنا".

ويحاول سيتي ضمان الصعود إلى البطولات الأوروبية للموسم الـ15 على التوالي.

الجولات الـ10 المتبقية ستشهد مواجهات صعبة لسيتي ضد منافسين آخرين على التأهل لدوري أبطال أوروبا مثل برايتون وأستون فيلا وفولام وبورنموث.

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