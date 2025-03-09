تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 09 مارس 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مرتين في شباك ساوثامبتون واقترب بفريقه أكثر نحو لقب الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 390 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ساوثامبتون ليفربول
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