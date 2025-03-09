تقييم مرموش أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في شباك نوتنجهام فورست في مباراة لم يلعبها من البداية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في خسارة سيتي أمام مضيفه نوتنجهام 1-0 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نوتنجهام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان المدافع عبد القادر خوسانوف بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

وبدأ مرموش المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك قبل ثلث ساعة من النهاية.

وشهدت الدقائق الـ10 الأخيرة تسجيل كالوم هودسون أودوي لهدف المباراة الوحيد.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 9 مباريات، بواقع 6 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.