منافس الأهلي - البروفة الأخيرة.. الهلال السوداني يهزم تولدي برباعية في الدوري الموريتاني

الأحد، 09 مارس 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

نجح الهلال السوداني في التغلب على فريق تولدي بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الموريتاني.

ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني نظرا لتوقف المنافسات المحلية في السودان بسبب الأحداث السياسية.

وتغلب الهلال على فريق تولدي بأربعة أهداف دون مقابل ويواصل انتصاراته في المسابقة.

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ويستعد الهلال للقاء الأهلي بداية شهر أبريل المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح محمد عبد الرحمن التسجيل لصالح فريق الهلال ليحسم الشوط الأول لصالح الفريق السوداني.

وفي الشوط الثاني سجل كل من عبد الرؤوف يعقوب وماديكي وإيبويلا على الترتيب.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 37 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني من 17 مباراة وبفارق 3 نقاط عن نواذيبو المتصدر والذي خاض 3 مباريات زائدة.

ويدخل الهلال السوداني معسكرا مغلقا في تونس بداية من اليوم الأحد وحتى موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويقام لقاء الإياب في موريتانيا بعد أن رفض كاف استضافة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا بسبب البث التليفزيوني.

الدوري الموريتاني الهلال السوداني منافس الأهلي
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