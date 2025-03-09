"ليواصل مسيرة المجد".. الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو

الأحد، 09 مارس 2025 - 01:25

كتب : FilGoal

محمد كنو - الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقد لاعب وسطه محمد كنو حتى 2027.

وجاء ذلك قبل نهاية تعاقد لاعب الوسط بنهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي خبر التوقيع مصحوبا بجملة "محمد كنو يواصل مسيرة المجد".

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وانضم كنو من الاتفاق للهلال في 2017 وجدد عقده في 2022 بعد أزمة صاحبت توقيعه للنصر تعرض على إثرها للإيقاف.

وخاض كنو 325 مباراة بقميص الهلال سجل 23 هدفا وصنع 26.

وحقق 14 لقبا بواقع 5 دوري سعودي و3 كأس الملك و4 السوبر السعودي و2 دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

الهلال محمد كنو الدوري السعودي
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