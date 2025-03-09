ماذا يحتاج ليفربول من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

تتبقى 9 مباريات لـ ليفربول من أجل إنهاء موسم الدوري الإنجليزي ويقترب من حصد اللقب الـ 20 في تاريخه.

ويمتلك أرسنال المنافس المباشر للريدز مباراتين أقل، إذ سيواجه غدا الأحد مانشستر يونايتد.

ولعب ليفربول مباراة الجولة 29 بشكل مبكر ضد أستون فيلا نظرا لتأهله لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح الفارق حاليا بين ليفربول وأرسنال 16 نقطة، ولم يحدث من قبل أن خسر فريقا لقب الدوري رغم تقدمه بهذا الفارق من النقاط.

وربما يبرز موسم 1997-98 عندما تراجع مانشستر يونايتد مانحا أرسنال فرصة تحقيق لقب الدوري وتعويض فارق الـ 11 نقطة.

وربما سيتحدد كل شيء عندما يلتقي أرسنال مع ليفربول يوم 10 مايو المقبل في ملعب أنفيلد.

لذا السؤال، ماذا يحتاج ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي؟ هذا ما أجابت عليه شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

السيناريو الأول: ما هو أبكر موعد يمكن لليفربول من خلاله الفوز باللقب.

خسارة أرسنال في الـ 4 مباريات المقبلة، ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وفولام وإيفرتون.

وفوز ليفربول في المباراتين المقبلتين ضد إيفرتون وفولام تعني تتويج الريدز باللقب يوم 6 أبريل المقبل.

السيناريو الثاني: ماذا يحدث إذا استمر الفارق كما هو؟

الفارق الآن 16 نقطة بين الفريقين وإذا استمر كما هو بخسارته ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي.

سيكون أرني سلوت قادرا على رفع لقب الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

السيناريو الثالث: ماذا يحدث إذا فاز أرسنال في كل مبارياته؟

إذا فاز أرسنال في كل المباراتين المقبلتين سيكون الفارق 10 نقاط.

إذا استمرت انتصارات الفريقين منذ ذلك الحين سيكون ليفربول قادرا على حسم لقب الدوري أمام تشيلسي في 3-4 مايو المقبل لحسم اللقب، وهو ما حدث من قبل في 1986.

السيناريو الرابع: كيف يفوز ليفربول باللقب أمام أرسنال في أنفيلد؟

هذا الأمر يعتمد على نتائج الفريقين.

إذا أصبح الفارق 7 نقاط بين الفريقين قبل اللقاء المرتقب يوم 9-10 مايو على ملعب أنفيلد، سيكون هذا اللقاء الحاسم للريدز للفوز باللقب.

متى سيرفع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي؟

إذا حقق ليفربول اللقب الـ20 كما هو متوقع، فإنه سيحمل اللقب في الجولة الأخيرة من الموسم.

حينها سيلتقي كريستال بالاس في 25 مايو المقبل على ملعب أنفيلد.

وهو ما حدث من قبل عندما حقق الفريق اللقب في مايو 1990 وسط أنصاره.

في 2020 عندما حقق الفريق اللقب كان بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ما هي مباريات ليفربول المتبقية؟

الجولة 30: إيفرتون على أنفيلد

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: وست هام يونايتد على أنفيلد

الجولة 33: ليستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 34: توتنام على أنفيلد

الجولة 35: تشيلسي خارج أنفيلد

الجولة 36: أرسنال على أنفيلد

الجولة 37: برايتون خارج أنفيلد

الجولة 38: كريستال بالاس على أنفيلد

ما هي مباريات أرسنال المتبقية؟

الجولة 28: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 29: تشيلسي على ملعب الإمارات

الجولة 30: فولام على ملعب الإمارات

الجولة 31: إيفرتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 32: برينتفورد على ملعب الإمارات

الجولة 33: إبسويتش تاون خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: كريستال بالاس على ملعب الإمارات

الجولة 35: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 36: ليفربول خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 38: ساوثامبتون خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025 يوم 25 مايو المقبل.