كأس مصر - بيراميدز يتخطى عقبة المقاولون العرب بثنائية ويصل لربع النهائي

تأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر للمرة الثامنة على التوالي بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0.

وسجل ثنائية بيراميدز كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد عاطف "قطة" في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

حامل اللقب سيلتقي في ربع النهائي مع إنبي يوم السبت المقبل في التاسعة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس.

التشكيل

اعتمد كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لبيراميدز على البدلاء في اختياراته للقاء اليوم.

فيما تواجد محمود الحضري في عرين المقاولون العرب لتعويض تواجد محمود أبو السعود مع منتخب مصر للمحليين.

وصف المباراة

أهدر مروان حمدي فرصة التقدم مبكرا بتسديدة علت العارضة في الدقائق الأولى بعد عرضية مهند لاشين.

وهدد علي ياسر مرمى إكرامي بتصويبة قوية لكن الحارس المخضرم حولها لركنية في الدقيقة 32.

ومرت رأسية فاروقا نور الدين بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وأهدر عبد الرحمن سمانة برأسية فرصة التقدم فمرت كرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 48.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

أوباما يتقدم لـ بيراميدز أمام المقاولون مع بداية الشوط الثاني pic.twitter.com/FJRETyXqYX — ON Sport (@ONTimeSports) March 8, 2025

وأهدر سمانة فرصة التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة علت العارضة.

وطالب لاعبو بيراميدز باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم رفض.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد لمسة من مصطفى فتحي، لتنتهي المباراة بالفوز 2-0.

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