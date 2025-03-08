ميلان يوقف هزائمه ويتحدى الفيديو ويقلب الطاولة على ليتشي بثلاثية في 13 دقيقة

عاد ميلان لتحقيق الانتصارات من جديد بعد 3 هزائم بفوز شاق على ليتشي بنتيجة 3-2 في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وقلب الروسونيري تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفين لميلان في الشوط الأول بسبب التسلل.

وخسر ميلان في 3 مباريات متتالية وأشارت تقارير إلى أن أي نتيجة سلبية سيحققها الفريق ربما تعني إقالة سيرجيو كونسيساو المدير الفني من منصبه.

إلا أن الفريق استطاع قلب النتيجة في ظرف 13 دقيقة وحقق الفوز الذي رفع رصيده لـ 44 نقطة.

وشارك وارين بوندو لاعب ميلان الجديد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل ميلان هدفا بعد مرور 47 ثانية على انطلاق المباراة عن طريق سانتياجو خيمينيز ألغي بداعي التسلل.

وتقدم نيكولا كريستوفيتش بالهدف الأول لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 7.

وسجل ماتيو جابيا هدفا لميلان أدرك به التعادل لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 15.

وعزز كريستوفيتش من تقدم ليتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 59.

وشارك تامي أبراهام وجواو فيليكس في الدقيقة 62 بدلا من خيمينيز وبوندو.

وحول جالو تسديدة فيليكس في الشباك في الدقيقة 68 مقلصا الفارق بهدف عكسي.

وفي الدقيقة 73 سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل من علامة الجزاء.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء حوّل بوليسيتش عرضية البديل رافائيل لياو مسجلا هدف الفوز.

وتوقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة وبدون فوز في آخر 5 جولات.

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