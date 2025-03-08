التشكيل – بن حمودة يقود هجوم غزل المحلة.. وثلاثي في وسط فاركو

السبت، 08 مارس 2025 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فاركو.

ويواجه غزل المحلة بعد قليل خصمه فاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد العربي

خط الدفاع: أسامة النجار – عمرو الجزار – أحمد ياسين – حميدو عبدول

خط الوسط: أحمد فوزي – يوسف حسن

أمامهما: عماد ميهوب – محمد أسامة – إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمد بن حمودة

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد خطاب مدرب فاركو تشكيل الفريق ضد غزل المحلة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين

خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح

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