جوارديولا: يجب أن نفوز بالمباريات المتبقية لنا

السبت، 08 مارس 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لعب بشكل جيد أمام نوتينجهام فورست في الشوط الأول رغم أن المباراة كانت صعبة في الشوط الثاني مما أدى إلى خسارة فريقه اللقاء.

وقال جوارديولا عقب المباراة لـ بي بي سي: "كانت مباراة صعبة سيطرنا على الكرات الطويلة ونجحنا في الحد من خطورة كريس وود لكن في الشوط الثاني خسرنا الكرة مرة واحدة في الانتقال للهجوم وأنهى هودسون أودوي المباراة بهدف رائع حقا".

وأضاف "ليس من السهل اللعب ضد نوتينجهام، أتيحت لنا 3 أو 4 فرص في الشوط الأول لكن الشوط الثاني كان أصعب".

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وأكمل "سرعة لعب فريقنا كانت بطيئة في الشوط الثاني وكافحنا لإيجاد المساحات وهم دافعوا بشكل جيد جدا حقا وأتيحت لنا الفرص لكن لم نتمكن من التسجيل".

وأتم تصريحاته "لدينا 10 مباريات علينا الفوز بها للتأهل لدوري أبطال أوروبا، في كل موسم يتحسن الدوري الإنجليزي والآن أمامنا 10 نهائيات متبقية في الدوري".

وحقق نوتينجهام فورست فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة 28 من المسابقة.

ويعد الفوز هو الأول لـ نوتينجهام فورست على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.

كذلك نجح فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو في تأمين المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 51.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا
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