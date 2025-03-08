أرني سلوت: كل أسبوع يتم سؤالي نفس السؤال عن صلاح

شدد أرني سلوت المدير الفني لليفربول على أن فريقه يجب أن يتعلم من مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وأيضا الشوط الأول من مباراة ساوثامبتون.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال سلوت عبر قناة بي إن سبورتس: "كان لنا عدة فرص في الشوط الأول لم نترجمها إلى أهداف ولم أتفاجئ من التأخر في النتيجة".

وأضاف "كان ينقصنا الحدة الهجومية وصعبنا الأمر على أنفسنا وهذا الأمر ينطبق على أي خصم نلعب ضده في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "كان يجب أن نغير الطريقة في الشوط الثاني ومثلما كان واضحا الجودة الكروية حسمت الأمر".

وأوضح "أعتقد أن مباراة باريس سان جيرمان كانت بمثابة جرس الأنذار الذي تعلمنا منه الدروس، ويجب أن نرفع المستوى الكروي لنا إذا أردنا الفوز بالمباريات".

وواصل "محمد صلاح عادل رقم أجويرو وأنتم تسألونني عن صلاح نفس السؤال كل أسبوع، هو سجل ركلتي جزاء وهو جيد جدا في تسديدها وتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "ثنائية صلاح؟ إذا أردت أن أسلط الضوء على شيء ما في المباراة سيكون هدف نونيز الذي أعادنا من جديد".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول الذي رفع رصيده إلى النقطة 70 مبتعدا بصدارة الدوري وخطى خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

واستمر محمد صلاح في التألق هذا الموسم وسجل هدفين من بين ثلاثية ليفربول في المباراة، ليرفع رصيده إلى 27 هدفا في الدوري متصدرا ترتيب الهدافين.