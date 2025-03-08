محمد صلاح: لم أفكر في الأرقام القياسية وأنا أتساوى مع أجويرو

السبت، 08 مارس 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شدد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أنه لا يفكر في تحطيم الأرقام القياسية وأن هدفه فقط هو تحقيق الفوز لفريقه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال صلاح عبر بي إن سبورتس: "وضعنا خطة جيدة للمباراة، هم تقدموا في الشوط الأول ونجحنا في العودة الشوط الثاني".

وأضاف "تحدثنا مع بعضنا البعض كلاعبين بين الشوطين بعد التأخر في النتيجة، لدينا تجربة سابقة وقادرون على العودة في المباريات".

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وواصل "لعبنا بطريقة جيدة في الشوط الثاني ولكن علينا التعلم من أخطاء الشوط الأول".

وأكمل "لم أفكر في الأرقام القياسية قبل المباراة وأن أعادل رقم أجويرو، هذا أمر مميز لقد كان لاعبا رائعا وأنا سعيد جدا بتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "داروين نونيز لاعب مميز وأنا أتحدث معه كثيرا ونحتاجه دائما".

وواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه في الملاعب الإنجليزي مع ليفربول وأصبح خامس الهدافين عبر التاريخ للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون 3-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 184 في تاريخ الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس في القائمة بالتساوي مع سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق.

ويسبق محمد صلاح 4 لاعبين فقط في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي وهم:

1- آلان شيرر 260 هدفا

2- هاري كين 213 هدفا

3- واين روني 208 هدفا

4- أندرو كول 187 هدفا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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