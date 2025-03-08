الخامس عبر التاريخ.. محمد صلاح يعادل رقم أجويرو في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

السبت، 08 مارس 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه في الملاعب الإنجليزي مع ليفربول وأصبح خامس الهدافين عبر التاريخ للدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون 3-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 184 في تاريخ الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس في القائمة بالتساوي مع سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق.

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ويسبق محمد صلاح 4 لاعبين فقط في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي وهم:

1- آلان شيرر 260 هدفا

2- هاري كين 213 هدفا

3- واين روني 208 هدفا

4- أندرو كول 187 هدفا

وأصبح محمد صلاح في المركز الثالث بشكل منفرد في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بعدما وصل لهدفه رقم 234 بقميص الريدز.

وتخطى صلاح أسطورة ليفربول السابق جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفا ويأتي في المركز الرابع.

ولا يتفوق عليه سوى روجر هانت الذي سجل 285 هدفا، وإيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكسر محمد صلاح رقم لويس سواريز نجم ليفربول السابق في عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد مع فريقه، بعدما وصل للمساهمة رقم 44 له هذا الموسم. ويتملك سواريز 42 مساهمة.

ووصل محمد للهدف رقم 27 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة الهدافين.

كما يمتلك محمد صلاح 17 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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