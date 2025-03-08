تصفيات كأس العالم - مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون على أون سبورت
السبت، 08 مارس 2025 - 19:22
كتب : FilGoal
أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق إذاعة مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.
ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.
ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمعسكر مارس بعد نهاية الجولة المقبلة من الدوري المصري.
وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.
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