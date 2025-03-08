خطوة جديدة نحو اللقب.. صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على ساوثامبتون

السبت، 08 مارس 2025 - 19:06

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول الذي رفع رصيده إلى النقطة 70 مبتعدا بصدارة الدوري وخطى خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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واستمر محمد صلاح في التألق هذا الموسم وسجل هدفين من بين ثلاثية ليفربول في المباراة، ليرفع رصيده إلى 27 هدفا في الدوري متصدرا ترتيب الهدافين.

وصف المباراة

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين وكانت أخطر فرصة لليفربول في الدقيقة 25 بمحاولة فردية من ريان جرافينبيرخ الذي راوغ الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يفقد الكرة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول فاجئ ساوثامبتون أصحاب الأرض ليفربول بهدف التقدم عن طريق ويليام سمالبون مستغلا ارتباك بين فيرجيل فان دايك وأليسون في إبعاد الكرة.

ومع الشوط الثاني ضغط ليفربول بكل قوة من البداية وأسفر الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد انطلاقة من لويس دياز وعرضية أرضية قابلها داروين نونيز بتسديدة في الشباك.

واستمر ضغط ليفربول ليحصل الأحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد عرقلة داروين نونيز.

وتقدم محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التعادل بنجاح في الدقيقة 55.

واستمر تفوق ليفربول في الدقائق المتبقية من المباراة وتوقف اللعب لمراجعة احتمالية وجود ركلة جزاء ثانية.

وبالفعل عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لليفربول بسبب لمسة يد على مدافع ساوثامبتون.

ومرة أخرى تقدم محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ليفربول الثالث والثاني له.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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