بثنائية ضد ساوثامبتون.. صلاح ينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ

السبت، 08 مارس 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح

انفرد محمد صلاح قائد منتخب مصر بالمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ في مختلف البطولات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول الثاني والثاني في ساوثامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف محمد صلاح الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعدما حصل عليها داروين نونيز.

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ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 86.

وأصبح محمد صلاح في المركز الثالث بشكل منفرد في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بعدما وصل لهدفه رقم 234 بقميص الريدز.

وتخطى صلاح أسطورة ليفربول السابق جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفا ويأتي في المركز الرابع.

ولا يتفوق عليه سوى روجر هانت الذي سجل 285 هدفا، وإيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكسر محمد صلاح رقم لويس سواريز نجم ليفربول السابق في عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد مع فريقه، بعدما وصل للمساهمة رقم 44 له هذا الموسم. ويتملك سواريز 42 مساهمة.

ووصل محمد للهدف رقم 27 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة الهدافين.

كما يمتلك محمد صلاح 17 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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