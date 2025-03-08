أهلي بنغازي الليبي يعلن فسخ تعاقد مؤمن سليمان
السبت، 08 مارس 2025 - 16:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي فسخ تعاقد مؤمن سليمان بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.
يأتي ذلك بعد خسارة أهلي بنغازي أمام الهلال في الجولة 12 من المرحلة الأولى للدوري الليبي.
وقاد مؤمن سليمان أهلي بنغازي الليبي في 11 مباراة حقق 8 انتصارات وخسر مرتين وتعادل مرة.
وتعد هذه التجربة هي الثانية لمؤمن سليمان في الدوري الليبي بعدما تولى تدريب فريق الاتحاد.
ويحتل أهلي بنغازي المركز الثاني للمجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.
كما أعلن نادي أهلي بنغازي تعيين ناصر الحضيري في منصب المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمؤمن سليمان.
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